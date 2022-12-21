«Идиотские слова комментатора». В Норвегии большой скандал из-за трансляций лыжных гонок

Проблемы с показом лыж есть не только в России.

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В нынешнем сезоне крайне тяжело быть поклонником российских лыжных гонок. Чтобы насладиться выступлениями своих любимчиков, приходится попотеть в поиске трансляции. Но, оказывается, проблемы с просмотром гонок испытывают не только российские болельщики. В декабре в Норвегии разгорелся настоящий скандал из-за нестандартного показа гонки Кубка мира – 2022/2023. Теперь телеканалу TV2 грозит серьёзное наказание.

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Чем же недовольны скандинавы, у которых лыжи вроде бы показывают?

«Контракт со зрителями — наш главный контракт»

Инцидент произошёл ещё в начале месяца, однако крупных масштабов скандал достиг только сейчас. 3 декабря во время показа спринтов в Лиллехаммере основной вещатель Кубка мира в Норвегии телеканал TV2 переборщил с рекламой, причём настолько, что ситуация дошла до абсурдной. Трансляция проводилась в режиме «картинка в картинке»: на одной части экрана в небольшом окошке шли лыжи, на другой в таком же окне – реклама. Естественно, такое положение дел не понравилось зрителям.

Не спасли от гнева болельщиков и извинения комментатора гонки Мариуса Скьелбека в прямом эфире. Перед очередной рекламной паузой журналист сказал: «Извините, но снова будет реклама». Однако слова Скьелбека сделали лишь хуже – критике подвергся и он сам, но уже со стороны рекламных компаний и агентов, а также бывших коллег.

«Идиотские слова комментатора TV2. Он должен получить за это выговор!» – написал экс-ведущий телеканала Оддвар Стенстрём.

«Смени работу, если говоришь так. Меня тоже раздражают рекламные паузы — это нормально. я сам часто с этим сталкиваюсь, но когда вы выбираете работу на TV2, не забывайте, что на самом деле именно реклама приносит вам зарплату», – отреагировал владелец рекламного агентства Кьетил Трай.

Скьелбеку пришлось давать развёрнутое объяснение своего поступка.

«Я знал, что спринты в выходные будут сопровождаться рекламными паузами в неудобное время. Когда замечаешь гнев, разочарование и реакции, выходящие за привычные рамки, было бы высокомерно и бесчеловечно не признать ситуацию. Контракт со зрителями – это, в конце концов, наш самый главный контракт. В субботу по недоразумению я объявил последнюю рекламную паузу. Когда выяснилось, что во время спринта запланировано ещё две рекламы, я понял, что должен извиниться перед зрителями».

«Телеканал нарушил закон»

Впрочем, через несколько дней и руководство канала TV2 признало свою ошибку. Пресс-менеджер Ян-Петтер Даль извинился перед зрителями.

«Критика, которую мы получили во время и после гонки, была оправданна. Я хочу подчеркнуть, что недовольства шли не в адрес самой рекламы, а в адрес того, как она была размещена. В указанную субботу, к сожалению, произошла ошибка со сроками отмены рекламы, за что приносим свои извинения. Мы провели тщательную оценку этого инцидента и будем особенно осторожны, когда будем использовать разделённый экран в будущем».

Вот только оказалось, что у TV2 появились проблемы не только с аудиторией, но и с законом. Инцидентом заинтересовалось Норвежское управление по делам СМИ. Организация провела правовую оценку и выявила ряд нарушений действующего в стране рекламного законодательства.

«Во-первых, мы считаем, что трансляция рекламы на разделённом экране во время трансляции спринтерских гонок не допускается. Во-вторых, мы убеждены, что в нескольких случаях рекламные паузы были размещены таким образом, что помешали просмотру. Часть рекламы была показана в тот момент, когда заканчивались спринтерские заезды. Наша предварительная оценка состоит в том, что TV2 нарушил закон, но у телеканала будет возможность сделать заявление до того, как мы придём к окончательному выводу», – пояснила директор юридического и нормативно-правового отдела Норвежского управления по делам СМИ Ханне Нистад Секкельстен.

На официальный ответ у телеканала есть срок до 5 января. Только после оценки заявления Норвежское управление по делам СМИ примет решение о наказании. Кажется, для телеканала эта ситуация станет определённым уроком, и впредь показ лыжных гонок будет сопровождаться меньшим количеством рекламы.