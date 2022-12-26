Большунов и Устюгов снова устроили скандал

В сборной России по лыжным гонкам вспыхнул конфликт между лидерами мужской команды – олимпийскими чемпионами Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

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Трения между спортсменами втекущем сезоне возникают не первый раз. Устюгов 10 декабря опередил Большунова в спринте на 3-м этапе Кубка России в Чусовом. После гонки он пошутил, что его «летом называли мешком» и он теперь может так же говорить про сборников, поскольку опередил их, выступая за региональную команду. Большунов заявил, что Устюгову не стоило так говорить, поскольку «эти мешки сделали его олимпийским чемпионом». Позднее он сказал, что тоже шутил. На следующем этапе Кубка России Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли на награждение в мешках.

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На следующем этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов одержал победу в спринте классическим стилем. Вторым к финишу пришел Устюгов с отставанием около трех секунд.

Иван Брагин, первый тренер Сергея Устюгова, обвинил Большунова в неспортивном поведении за то, что тот подрезал Устюгова на дистанции.

«У нас как все работает - что положено королю, то не положено всем остальным, поэтому ему сейчас многое можно простить. А я считаю это неспортивным поведением», - сказал Брагин.

А в минувшее воскресенье во время гонки на этапе Кубка России в Красногорске Большунов во время обгона зацепил лыжи Устюгова. В итоге гонка завершилась победой Александра Терентьева. Устюгов финишировал пятым, Большунов стал вторым.

И вновь за Устюгова вступился Брагин, заявив, что Большунов ведет себя неспортивно.

«Есть телетрансляция. Все всё видят. Это просто уже как-то смешно. А судьи как будто не видят ничего. Второй инцидент во второй гонке подряд. Саша по-мелкому себя неспортивно ведет. Он же сильный пацан. Уже вторую гонку подряд происходят непонятные вещи. Судьи решили – я ничего не могу сделать. Нужно привлекать народ на трибуны честной красивой борьбой, а не скандалами. Один раз можно наступить на лыжу случайно, второй – уже неслучайно! Зачем так делать? Когда ты выигрываешь в честной борьбе, то ты король. А когда не совсем в честной, то некрасиво», – приводит слова Брагина «Чемпионат».

Устюгов после гонки пожал руку всем участникам, кроме Большунова, и не пришел на награждение по итогам спринта классическим стилем, заявив, что соперник во время забега «повел себя некрасиво».

«Если я где-то подрезаю, то я не прыгаю на ботинки, на концы лыж, стараюсь не сбивать. Можно где-то притормозить, но в пределах разумного, а если создается помеха и ты спотыкаешься, то это не самое приятное. Я сказал после финиша: «Саня, хорош так делать, это некрасиво», и я не пожал ему руку», - прокомментировал ситуацию Устюгов.

Большунов в ответ посоветовал Сергею выступать с видеокамерой и заявил, что готов пробежать с ним «суперфинал».

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что в команде состоится разговор по поводу конфликта между лидерами.

«Сейчас болельщики Устюгова ополчились против Большунова, а болельщики Большунова, напротив, отстаивают его позицию… У нас будет определенный разговор, разберем эту тему. Но все это должно быть внутри группы, это не для прессы», - сказал Бородавко «Матч ТВ».

Эмоции, безусловно, придают ажиотаж и дополнительный интерес к лыжным гонкам. Это подогревает спортивную атмосферу, и теперь все будут ждать следующих стартов, чтобы титаны выяснили отношения между собой. Одно лишь досадно, что с отстранением российских спортсменов от международных стартов лыжи стали крайне редким гостем на телевидении. Не ехать же всей страной 12-15 января в Сыктывкар, чтобы стать свидетелями очередного «баттла» между Большуновым и Устюговым…

Лыжные гонки. Кубок России. 5-й этап. Красногорск.

Мужчины. Спринт (классический стиль). Финал

1. Александр Терентьев (Архангельская область) — 02:56.42

2. Александр Большунов (Архангельская область) — +1.62

4. Савелий Коростелев (Пермский край) — +2.75

5. Сергей Устюгов (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра) — +5.58

Женщины. Спринт (классический стиль). Финал

2. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — +2.53

3. Диана Соболева (Санкт-Петербург) — +3.05

4. Алена Баранова (Томская область) — +5.09