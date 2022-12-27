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49 минут назад

Тренер Устюгова: у Сергея нет конфликта с Большуновым. Но от их мальчишества проиграли все

Чемпионат.comиещё 5

Российский тренер по лыжным гонкам Иван Брагин заявил, что у его подопечного Сергея Устюгова нет конфликта с Александром Большуновым.

«У Сергея нет конфликта с Большуновым. Но от их мальчишества проиграли все»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать — в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так всё и происходит. От их мальчишества проиграли все — в том числе болельщики», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Сегодня, 27 декабря, Устюгов и Большунов столкнулись во время полуфинала спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске. Большунов, по собственным словам, на время потерял сознание и разодрал лицо. Оба лыжника дошли до финиша, однако в финал не вышли. Победителем в финале стал Александр Терентьев.

Лыжный спорт,Георгий Горностаев,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
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