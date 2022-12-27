«У Сергея нет конфликта с Большуновым. Но от их мальчишества проиграли все»

«У Устюгова и Большунова нет конфликта: они просто не хотят друг другу уступать — в этом дело. Каждый хочет быть первым, поэтому так всё и происходит. От их мальчишества проиграли все — в том числе болельщики», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.