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1 час назад

Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе КР

Чемпионат.comиещё 1

Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов упали в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске.

Сергей Устюгов после паузы пошёл дальше, но без шансов на выход в финал. Александр Большунов позже также пришёл к финишу.

Ранее Александр Большунов выиграл квалификацию спринта, пройдя дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды. Вторым стал Александр Терентьев. Андрей Мельниченко занял третье место, уступив Терентьеву лишь 0,63 секунды.

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В финал спринта у мужчин на данный момент вышли Фёдор Назаров и Иван Якимушкин.

Большунов получил предупреждение после инцидента с Устюговым

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Лыжный спорт,Видео,Александр Большунов,Андрей Мельниченко,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
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