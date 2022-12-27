Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым

«Да всё нормально, просто Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал. Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», — сказал Большунов в эфире.