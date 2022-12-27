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1 час назад

Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал падение с Сергеем Устюговым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России — 2022/2023 в Красногорске, заявив, что он потерял сознание после падения.

Большунов потерял сознание и разодрал лицо из-за столкновения с Устюговым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да всё нормально, просто Серёга, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серёга вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали. Я его слева стал обгонять, и в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал. Даже, как я понял, немного сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Очень мутно всё было. Мне долго пришлось приходить в себя», — сказал Большунов в эфире.

Ранее Александр Большунов выиграл квалификацию спринта, пройдя дистанцию за 2 минуты и 47,94 секунды.

Лыжный спорт,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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