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2 часа назад

Устюгов о столкновении с Большуновым: хотел выступить немного пожестче

Газета.Ruиещё 18

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о столкновении с трехкратным чемпионом Игр Александром Большуновым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Из-за столкновения Большунов получил повреждения на лице, а сам спортсмен рассказал, что на пару секунд потерял сознание из-за своего падения. "Я не знаю, это все произошло так быстро, что я до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что все в пределах правил. Умышленно я этого делать не хотел. Я просто хотел сегодня выступить немного пожестче, нежели остальные спринты", - заявил Устюгов в эфире телеканала "Спортивный". Напомним, что борьба на Кубке России между этими соперниками обострилась в минувшие выходные. Во время спринта Большунов в момент обгона зацепил лыжи Устюгова. В итоге гонка завершилась победой Александра Терентьева. Устюгов финишировал пятым, Большунов стал вторым. После стало известно, что он получил письменное предупреждение за нарушение пунктов правил ФЛГР 35.9, 35.11.2.2 — "Создание помех другим участникам". Ранее сообщалось, что Большунов рассказал подробности столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Лыжник получил несколько царапин на лице.

Устюгов о столкновении с Большуновым: хотел выступить немного пожестче
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Лыжный спорт,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
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