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57 минут назад

Устюгов: со мной всё нормально. Сегодня лечу в сторону дома

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после столкновения с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России 2022/2023. При этом, спортсмен отметил, что не будет дальше выступать на этапе в Красногорске.

Устюгов рассказал о своем состоянии после столкновения с Большуновым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Со мной всё нормально. Я ничего не дёрнул. Сегодня лечу в сторону дома, ближе к дому», — сказал Устюгов после гонки в эфире телеканала «Спортивный».

Победителем спринта в итоге стал Александр Терентьев. Вторым стал Фёдор Назаров. Денис Филимонов занял третье место.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) признала Большунова виновным в конфликте с Устюговым во время гонки в финале классического спринта в Красногорске за то, что Александр наступил своему сопернику на лыжи.

Лыжный спорт,Денис Филимонов,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
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