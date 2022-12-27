Устюгов рассказал о своем состоянии после столкновения с Большуновым

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после столкновения с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым в полуфинале спринта на пятом этапе Кубка России 2022/2023. При этом, спортсмен отметил, что не будет дальше выступать на этапе в Красногорске.