Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал подробности столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Лыжник получил несколько царапин на лице.
«У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь.
Что обсуждать то с ним. Это не шоу, такое не должно проходить на соревнованиях. Нужно решать все в честной борьбе, не пытаться подрезать, тем более на спуске», — передает слова Большунова «Матч ТВ».
Напомним, что борьба на Кубке России между этими соперниками обострилась в минувшие выходные. Во время спринта Большунов в момент обгона зацепил лыжи Устюгова. В итоге гонка завершилась победой Александра Терентьева. Устюгов финишировал пятым, Большунов стал вторым. После стало известно, что он получил письменное предупреждение за нарушение пунктов правил ФЛГР 35.9, 35.11.2.2 — «Создание помех другим участникам».