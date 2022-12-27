«У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь.