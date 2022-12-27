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1 час назад

Большунов потерял сознание и повредил лицо при столкновении с Устюговым в спринте Кубка РФ

Газета.Ru

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал подробности столкновения с Сергеем Устюговым в полуфинале конькового спринта на этапе Кубка России в Красногорске. Лыжник получил несколько царапин на лице.

«У меня лыжи лучше сработали, стал его обкатывать. На этом обкате он стал толкаться левой лыжей и прям в мою сторону. Я понял, что это было сделано специально. Мы упали. Я потерял сознание немного, пару секунд не понимал, где нахожусь.

Что обсуждать то с ним. Это не шоу, такое не должно проходить на соревнованиях. Нужно решать все в честной борьбе, не пытаться подрезать, тем более на спуске», — передает слова Большунова «Матч ТВ».

Скандал в лыжах: Большунов сильно разозлил Устюгова

Напомним, что борьба на Кубке России между этими соперниками обострилась в минувшие выходные. Во время спринта Большунов в момент обгона зацепил лыжи Устюгова. В итоге гонка завершилась победой Александра Терентьева. Устюгов финишировал пятым, Большунов стал вторым. После стало известно, что он получил письменное предупреждение за нарушение пунктов правил ФЛГР 35.9, 35.11.2.2 — «Создание помех другим участникам».

Лыжный спорт,Видео,Александр Большунов,Александр Терентьев,Сергей Устюгов,
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