Олимпийский чемпион назвал виновного в столкновении Большунова и Устюгова

Олимпийский чемпион в спринте Никита Крюков назвал виновного в столкновении лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова во время гонки на пятом этапе Кубка России в подмосковном Красногорске. Его слова приводит ТАСС.

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Крюков обратил внимание на то, что Устюгов не мог перестроиться, а значит уступить должен был соперник.

«Устюгов один раз вежливо показал Большунову, что нужно отъехать, и на месте Большунова я бы занял дальний радиус и проехал поворот. Он не захотел или просто раньше не оказывался в таких ситуациях», — заявил он.

Столкновение между Большуновым и Устюговым произошло в полуфинальном забеге спринта свободным стилем. Лыжники, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске. Оба упали и не смогли выйти в финал гонки. В результате падения Большунов разбил лицо.