Резцова высказалась о конфликте Большунова и Устюгова

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инцидент со столкновением лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске. В беседе с «Чемпионатом» она раскритиковала их поведение, назвав его неспортивным.

По мнению Резцовой, в произошедшей ситуации «неправы оба» лыжника. Она отметила, что «так себя вести нельзя ни при каких обстоятельствах, особенно при болельщиках».

«Это неспортивное поведение и со стороны Большунова, и со стороны Устюгова. Как дети малые ссорятся между собой. Виноваты и тот, и другой. Надеюсь, что конфликт скоро прекратится», — заключила Резцова.

Напомним, что Устюгов и Большунов не раз становились участниками публичных перепалок. Однако в полуфинале Кубка России в Красногорске их конфликт вышел на новый уровень. Лыжники задели друг друга на спуске, упали и не смогли выйти в финал гонки. Кроме того в результате падения Большунов разбил лицо. Позже он заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами, но тот сказал, что не делал ничего умышленно.