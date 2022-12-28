Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-2° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске

Никита Бородкин

Лыжник Александр Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске — трехкратный олимпийский чемпион пропустит гонку с раздельным стартом на 15 км. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Саша точно не стартует. Это общее решение. Будем стараться восстановиться к следующему этапу», — заявил наставник лыжника.

Напомним, что во вторник, 27 декабря, Большунов принимал участие в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России. Вместе с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым они лидировали в забеге, однако на одном из поворотов столкнулись и упали. В результате Большунов получил ссадины на лице, с которым финишировал в гонке.

Отметим, что 25-летний Большунов стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, многодневку «Тур де Ски» и общий зачет Кубка мира. Всего в его копилке девять олимпийских наград — три золотые медали, четыре серебряные и две бронзовые.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители