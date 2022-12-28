Лыжник Александр Большунов снялся с этапа Кубка России в Красногорске — трехкратный олимпийский чемпион пропустит гонку с раздельным стартом на 15 км. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Саша точно не стартует. Это общее решение. Будем стараться восстановиться к следующему этапу», — заявил наставник лыжника.

Напомним, что во вторник, 27 декабря, Большунов принимал участие в полуфинале спринта свободным стилем на этапе Кубка России. Вместе с олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым они лидировали в забеге, однако на одном из поворотов столкнулись и упали. В результате Большунов получил ссадины на лице, с которым финишировал в гонке.