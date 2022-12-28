Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-1° в 
USD 69.93EUR 74.18
Войти в почту
1 час назад

«Встретились два барана» — Вяльбе о ситуации между Большуновым и Устюговым

Матч ТВ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

«Встретились два барана» — Вяльбе о ситуации между Большуновым и Устюговым
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник, 27 декабря, лыжники столкнулись на спуске во время полуфинала спринта свободным стилем. По словам трехкратного олимпийского чемпиона, в результате падения он на время потерял сознание. Инцидент не позволил обоим лыжникам пробиться в финальный забег. В среду оба лыжника пропустили гонку с раздельным стартом на 15 километров.

— Сегодня с Сашей не общалась, мы общались вчера вечером, когда он был дома. Сказал, что все в порядке и чувствует себя хорошо. Но по поводу участия в гонке мы не общались с ним. Я так и думала, что он сегодня не приедет.

Скажу честно, встретились два барана и просто решили поиграть на нервах друг у друга. Никому пользы это не приносит, ни их результату, ни здоровью. После вчерашнего падения Саши Серега (Устюгов) на финише переживал и спрашивал, все ли у него в порядке. Уверена, что они точно пообщаются и решат все вопросы. В следующий раз, когда они встретятся, это будет после нового года в Сыктывкаре, я надеюсь, этот конфликт будет улажен. Хотя на самом деле никакого конфликта изначально не было, все было в шуточной форме, но что то переросло в неприязни друг к другу, — сказал Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители