Определен победитель в скоростном спуске на этапе Кубка мира

Двукратный чемпион мира 2021 года, австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Бормио (Италия).
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Крихмайр показал результат 1.54,68 и на 0,40 секунды опередил канадца Джеймса Кроуфорда (1.55,08). Третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде (1.55,36).
Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Бормио (Италия)
- Винсент Крихмайр (Швейцария) - 1.54,68
- Джеймс Кроуфорд (Канада) — отставание 0,40 секунды
- Александер Омодт Кильде (Норвегия) + 0,68
- Марко Одерматт (Швейцария) + 1,46
- Райан Кохран-Зигль (США) + 1,87
- Урс Криенбюль (Швейцария) + 1,88
- Жюстин Мурисье (Швейцария) + 2,17
- Жиль Рулан (Швейцария) + 2,18
- Маттиа Кассе (Италия) + 2,24
- Доминик Парис (Италия) + 2,29
Горные лыжи. Общий зачёт. Мужчины
- Марко Одерматт (Швейцария) – 846
- Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 585
- Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 385
- Лукас Бротен (Норвегия) – 365
- Винсент Крихмайр (Австрия) – 352