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1 час назад

Австриец Крихмайр стал победителем в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Бормио

Чемпионат.com

Двукратный чемпион мира 2021 года, австрийский горнолыжник Винсент Крихмайр стал победителем соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в Бормио (Италия).

Определен победитель в скоростном спуске на этапе Кубка мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Крихмайр показал результат 1.54,68 и на 0,40 секунды опередил канадца Джеймса Кроуфорда (1.55,08). Третьим стал норвежец Александер Омодт Кильде (1.55,36).

Горные лыжи. Кубок мира. Скоростной спуск. Мужчины. Бормио (Италия)

  • Винсент Крихмайр (Швейцария) - 1.54,68
  • Джеймс Кроуфорд (Канада) — отставание 0,40 секунды
  • Александер Омодт Кильде (Норвегия) + 0,68
  • Марко Одерматт (Швейцария) + 1,46
  • Райан Кохран-Зигль (США) + 1,87
  • Урс Криенбюль (Швейцария) + 1,88
  • Жюстин Мурисье (Швейцария) + 2,17
  • Жиль Рулан (Швейцария) + 2,18
  • Маттиа Кассе (Италия) + 2,24
  • Доминик Парис (Италия) + 2,29

Горные лыжи. Общий зачёт. Мужчины

  • Марко Одерматт (Швейцария) – 846
  • Александер Омодт Кильде (Норвегия) — 585
  • Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 385
  • Лукас Бротен (Норвегия) – 365
  • Винсент Крихмайр (Австрия) – 352
Лыжный спорт,Марко Одерматт,Джеймс Кроуфорд,
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