Тренер сборной Финляндии заподозрил FIS в обмане

«Думаю, что ситуация со снегом здесь неплохая. Я не понимаю, что это за решение. Проложить там 3,3-километровую трассу не должно быть проблемой. В гонке преследования мы стартуем с большими отрывами, а поймавшие круг выбывают из гонки. Если, особенно в женской гонке, по нынешним нормативам, 40 лыжниц начинают путь, то после гонки преследования останется около 20, когда остальные выбывают из соревнований. Это должен быть страх для FIS, и именно поэтому они были заменены на масс-старты. Если бы такое массовое отстранение произошло, это было бы досадной и значительной репутационной потерей не только для тура, но и для всего Кубка мира с точки зрения FIS.