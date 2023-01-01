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37 минут назад

Клебо одержал вторую победу на старте многодневки «Тур де Ски»

Матч ТВиещё 10

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем гонки преследования на 10 км классическим стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Клебо одержал вторую победу на старте многодневки «Тур де Ски»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пятикратный олимпийский чемпион отправился на дистанцию лидером и сохранил отрыв от группы преследователей до финиша. Накануне Клебо стал победителем спринта в рамках многодневки.

Второе место в воскресной гонке занял еще один норвежец Пол Голберг, который в створе опередил итальянца Федерико Пеллегрино.

Российские лыжники не участвуют в международных соревнованиях под эгидой FIS из за ситуации на Украине.

«ТУР ДЕ СКИ». 1 Й ЭТАП. ВАЛЬ МЮСТАИР (ШВЕЙЦАРИЯ)

МУЖЧИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

1 (1 — на старте). Йоханнес Клебо — 25.55,0

2 (9). Пол Голберг (оба — Норвегия) — +10,2

3 (2). Федерико Пеллегрино (Италия) — +10,2.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Федерико Пеллегрино,Пол Голберг,
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