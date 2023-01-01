Клебо одержал вторую победу на старте многодневки «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем гонки преследования на 10 км классическим стилем на первом этапе «Тур де Ски» в Швейцарии.

Пятикратный олимпийский чемпион отправился на дистанцию лидером и сохранил отрыв от группы преследователей до финиша. Накануне Клебо стал победителем спринта в рамках многодневки.

Второе место в воскресной гонке занял еще один норвежец Пол Голберг, который в створе опередил итальянца Федерико Пеллегрино.

Российские лыжники не участвуют в международных соревнованиях под эгидой FIS из за ситуации на Украине.

«ТУР ДЕ СКИ». 1 Й ЭТАП. ВАЛЬ МЮСТАИР (ШВЕЙЦАРИЯ)

МУЖЧИНЫ. ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 10 КМ, КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

1 (1 — на старте). Йоханнес Клебо — 25.55,0

2 (9). Пол Голберг (оба — Норвегия) — +10,2