Норвежский лыжник превзошел рекорды россиян Устюгова и Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 7 января, в субботу, установил рекорд по победам подряд в ходе одной многодневки «Тур де Ски». Ему удалось завоевать шестую золотую медаль, пишет ТАСС.

Отмечается, что российские спортсмены не выступают в текущем турнире по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая в октябре продлила отстранение россиян в связи с событиями на Украине.

Клебо превзошел рекорд норвежки Марит Бьорген (2014/15), россиян Сергея Устюгова (в сезоне-2016/17) и Александра Большунова (2020/21), которые ранее по пять раз подряд побеждали на этапах многодневной гонки.