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1 час назад

Норвежский лыжник превзошел рекорды россиян Устюгова и Большунова

Илья Родин

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 7 января, в субботу, установил рекорд по победам подряд в ходе одной многодневки «Тур де Ски». Ему удалось завоевать шестую золотую медаль, пишет ТАСС.

Норвежский лыжник превзошел рекорды россиян Устюгова и Большунова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что российские спортсмены не выступают в текущем турнире по решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS), которая в октябре продлила отстранение россиян в связи с событиями на Украине.

Клебо превзошел рекорд норвежки Марит Бьорген (2014/15), россиян Сергея Устюгова (в сезоне-2016/17) и Александра Большунова (2020/21), которые ранее по пять раз подряд побеждали на этапах многодневной гонки.

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Напомним, что 26-летний Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, шестикратным чемпионом мира, трехкратным победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, он два раза выигрывал «Тур де Ски».

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Марит Бьорген,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
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