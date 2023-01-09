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1 час назад

Лыжник Устюгов готовится к этапу Кубка России в Сыктывкаре

ТАСС

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов вылетел в Сыктывкар для подготовки к этапу Кубка России. Об этом газете "Спорт-Экспресс" в понедельник сообщил личный тренер спортсмена Иван Брагин.

Лыжник Устюгов готовится к этапу Кубка России в Сыктывкаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сергей в Сыктывкаре, ведет подготовку, - сказал Брагин. - По поводу участия в гонках решение будет приниматься конкретно в дни соревнований, в зависимости от самочувствия. С ним все хорошо, пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар со своей семьей, готовится".

Устюгову 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он выиграл золотую медаль в эстафете. Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.

Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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