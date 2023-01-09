Лыжник Устюгов готовится к этапу Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов вылетел в Сыктывкар для подготовки к этапу Кубка России. Об этом газете "Спорт-Экспресс" в понедельник сообщил личный тренер спортсмена Иван Брагин.
"Сергей в Сыктывкаре, ведет подготовку, - сказал Брагин. - По поводу участия в гонках решение будет приниматься конкретно в дни соревнований, в зависимости от самочувствия. С ним все хорошо, пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар со своей семьей, готовится".
Устюгову 30 лет, на Олимпиаде в Пекине он выиграл золотую медаль в эстафете. Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств.
Этап Кубка России в Сыктывкаре пройдет с 12 по 15 января.