Лыжник Устюгов готовится к этапу Кубка России в Сыктывкаре

"Сергей в Сыктывкаре, ведет подготовку, - сказал Брагин. - По поводу участия в гонках решение будет приниматься конкретно в дни соревнований, в зависимости от самочувствия. С ним все хорошо, пока не болеет. Он встретил праздник и 5 января вылетел в Сыктывкар со своей семьей, готовится".