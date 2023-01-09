Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Главный тренер сборной Италии: лыжным гонкам не хватает России

Betassist

Главный тренер сборной Италии по лыжным гонкам немец Маркус Крамер выразил сожаление по поводу того, что на международные соревнования не допускаются российские лыжники. Сделал он это заявление на фоне тотального доминирования сборной Норвегии на Кубке мира сезона-2022/2023.

Главный тренер сборной Италии: лыжным гонкам не хватает России
Фото: BetassistBetassist

«Мировым лыжам сейчас, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже часть причины доминации Норвегии. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас сейчас на соревнованиях нет русских. Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет на этот счёт», — заявил Крамер в интервью норвежскому изданию NRK.

Ранее стало известно, что в сезоне 2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем занимающая второе месте по этому показателю Италия.

19 октября президент МОК Томас Бах призвал международные спортивные федерации продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. А уже 22 октября FIS утвердила дисквалификацию спортсменов из России и Беларуси на весь сезон-2022/2023. Поводом для санкций послужило начало специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.

Лыжный спорт,Маркус Крамер,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители