Главный тренер сборной Италии: лыжным гонкам не хватает России

«Мировым лыжам сейчас, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже часть причины доминации Норвегии. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас сейчас на соревнованиях нет русских. Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет на этот счёт», — заявил Крамер в интервью норвежскому изданию NRK.