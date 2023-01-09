Главный тренер сборной Италии: лыжным гонкам не хватает России

Главный тренер сборной Италии по лыжным гонкам немец Маркус Крамер выразил сожаление по поводу того, что на международные соревнования не допускаются российские лыжники. Сделал он это заявление на фоне тотального доминирования сборной Норвегии на Кубке мира сезона-2022/2023.
«Мировым лыжам сейчас, естественно, не хватает второй лучшей нации. Это тоже часть причины доминации Норвегии. Я считаю, что для всех видов спорта глупо, что у нас сейчас на соревнованиях нет русских. Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет (МОК) скоро что-нибудь предпримет на этот счёт», — заявил Крамер в интервью норвежскому изданию NRK.
Ранее стало известно, что в сезоне 2022/2023 Норвегия собрала в семь раз больше призовых за участие в Кубке мира, чем занимающая второе месте по этому показателю Италия.
19 октября президент МОК Томас Бах призвал международные спортивные федерации продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. А уже 22 октября FIS утвердила дисквалификацию спортсменов из России и Беларуси на весь сезон-2022/2023. Поводом для санкций послужило начало специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины.