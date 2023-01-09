Российским журналистам отказали в аккредитации на ЧМ по лыжным видам спорта

Журналистам новостного портала «Чемпионат» было отказано в аккредитации на чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. Соревнования впервые в истории пройдут в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Фото: Betassist Betassist

Как сообщает «Чемпионат», организаторы мирового первенства прислали им письмо, в котором заявили, что заявка портала на аккредитацию была отклонена. В пояснительной записке утверждается, что это связано с ограничением мест в пресс-центре.

Примечательно, в ноябре 2022 года журналистам российского издания было отказано в заявке на аккредитацию на стартовые этапы Кубка мира по лыжным гонкам, проходившим в Финляндии и Норвегии.