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1 час назад

Российским журналистам отказали в аккредитации на ЧМ-2023 по лыжным видам спорта

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Журналистам новостного портала «Чемпионат» было отказано в аккредитации на чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта. Соревнования впервые в истории пройдут в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Российским журналистам отказали в аккредитации на ЧМ по лыжным видам спорта
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает «Чемпионат», организаторы мирового первенства прислали им письмо, в котором заявили, что заявка портала на аккредитацию была отклонена. В пояснительной записке утверждается, что это связано с ограничением мест в пресс-центре.

Примечательно, в ноябре 2022 года журналистам российского издания было отказано в заявке на аккредитацию на стартовые этапы Кубка мира по лыжным гонкам, проходившим в Финляндии и Норвегии.

Из-за специальной военной операции Вооружённых сил РФ на территории Украины против российских спортсменов введено множество санкций, из-за которых у них нет возможности принимать участия в международных соревнованиях. Так, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) с марта 2022 года не допускает российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под своей эгидой.

Лыжный спорт,
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