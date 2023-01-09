Сорин: отсутствие россиян не принижает значимости достижения Клебо на «Тур де Ски»

— Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть подряд гонок на «Тур де Ски» и общий зачет. Это очень дорогого стоит, поэтому я не сомневаюсь, что он показал выдающийся результат.



На чемпионате мира другой формат гонок, поэтому ему будет сложнее повторить такой успех. Там появятся конкуренты на длинных дистанциях: в скиатлоне и марафоне. Там с Клебо реально бороться, как и на коньковой «пятнашке» с раздельного старта.



Всё будет зависеть от готовности конкурентов, среди которых я бы выделил других норвежцев и Иво Нисканена на классических дистанциях. Они могут навязать борьбу Клебо и даже обыграть его, — рассказал Сорин Metaratings.ru.