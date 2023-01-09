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46 минут назад

Отсутствие россиян не принижает значимости достижения Клебо на «Тур де Ски», заявил Сорин

Матч ТВ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин не считает рекордную серию Йоханнеса Клебо на «Тур де Ски», где он одержал шесть побед подряд, менее ценной из за отсутствия на соревнованиях россиян.

Сорин: отсутствие россиян не принижает значимости достижения Клебо на «Тур де Ски»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Отсутствие российских лыжников нисколько не принижает значимости достижения Йоханнеса Клебо, который выиграл шесть подряд гонок на «Тур де Ски» и общий зачет. Это очень дорогого стоит, поэтому я не сомневаюсь, что он показал выдающийся результат.

На чемпионате мира другой формат гонок, поэтому ему будет сложнее повторить такой успех. Там появятся конкуренты на длинных дистанциях: в скиатлоне и марафоне. Там с Клебо реально бороться, как и на коньковой «пятнашке» с раздельного старта.

Всё будет зависеть от готовности конкурентов, среди которых я бы выделил других норвежцев и Иво Нисканена на классических дистанциях. Они могут навязать борьбу Клебо и даже обыграть его, — рассказал Сорин Metaratings.ru.

Российские спортсмены отстранены от участия под эгидой Международной федерации лыжного спорта из за событий на Украине.

Лыжный спорт,Иво Нисканен,Егор Сорин,Йоханнес Клебо,СБОРНАЯ РОССИИ,
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