Общий зачет Кубка России у женщин: Непряева укрепила лидерство

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в этой гонке и укрепила лидерство в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.