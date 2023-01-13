Общий зачет Кубка России у женщин: Непряева укрепила лидерство

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в этой гонке и укрепила лидерство в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.
Наталья Непряева (Архангельская область) — 617
Вероника Степанова (Камчатский край) — 606
Мария Истомина (Пермский край) — 511
Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 463
Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 433
Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 370
Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 369
Анна Грухвина (Тюменская область) — 354
Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 308
Лариса Рясина (Татарстан) — 291