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21 минуту назад

Общий зачёт Кубка России у женщин: Наталья Непряева укрепила лидерство

Чемпионат.comиещё 1

В Сыктывкаре в рамках шестого этапа Кубка России прошла 10-километровая коньковая разделка среди женщин. Наталья Непряева одержала победу в этой гонке и укрепила лидерство в общем зачёте турнира. Второй идёт Вероника Степанова. На третьем месте расположилась Мария Истомина.

Общий зачет Кубка России у женщин: Непряева укрепила лидерство
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины

Наталья Непряева (Архангельская область) — 617

Вероника Степанова (Камчатский край) — 606

Мария Истомина (Пермский край) — 511

Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 463

Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург — Ненецкий АО) — 433

Анастасия Прокофьева (Москва — Санкт-Петербург) — 370

Алёна Баранова (Томская область — Якутия) — 369

Анна Грухвина (Тюменская область) — 354

Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия) — 308

Лариса Рясина (Татарстан) — 291

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Лариса Рясина,Наталья Непряева,Мария Истомина,Алиса Жамбалова,Екатерина Смирнова,Анастасия Прокофьева,
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