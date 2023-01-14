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1 час назад

Крамер рассказал о русской традиции среди итальянских лыжников

Майк Габриелян

Тренер сборной Италии по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о русской традиции, которая появилась в его коллективе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Крамер рассказал о русской традиции среди итальянских лыжников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Крамер рассказал, что полюбил водку во время тренерской работы в России и продолжает ее пить. Всем гостям он предлагает национальный российский напиток и тосты, а русская культура стала частью его жизни. Более того, обретенные традиции он распространил и на лыжную сборную Италии.

«У меня теперь есть традиция в сборной Италии. В России, когда у кого-то день рождения, каждый должен произнести тост. И теперь в нашей сборной так же — каждый встает и должен что-то сказать», — сказал Крамер.

По его словам, лыжник Федерико Пеллегрино во время застолий часто спрашивает: «Маркус, когда у нас там уже русская традиция?»

Крамер признался, что очень хотел бы «эту церемонию провести вместе с российскими спортсменами» в ближайшее время.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Ранее в Иране полиция задержала футболистов высшего уровня во время рейда на новогодней вечеринке. /

Лыжный спорт,Маркус Крамер,Федерико Пеллегрино,
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