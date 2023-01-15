Вяльбе оценила победы Непряевой и Терентьева на этапе КР в Сыктывкаре

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги этапа Кубка России в Сыктывкаре.
— Чья победа больше всего понравилась?
— Сегодня Наташи Непряевой. И Терентьев в спринте, — сказала Вяльбе журналистам.
— Хоть не всё Большунов забрал.
— Так он и до этого не всё забирал. Вообще всё было хорошо, была борьба — это важно. Для лидеров в том числе, потому что надо заставлять себя терпеть. В целом все, кто должен был, показывают результат. Бывают какие то досадные мелочи — сегодня, например, мне жалко Никиту Родионова, который сломал палку. Но потом оказалось, что она не сломалась — если бы он знал, то просто побежал бы дальше.
— Почему Коростелев сошел с дистанции?
— Видимо, было тяжело. Я только спросила, зачем они так всё спланировали, что он здесь бежит всё подряд. Ответ говорить не стану.