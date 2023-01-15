Вяльбе оценила победы Непряевой и Терентьева на этапе КР в Сыктывкаре

— Так он и до этого не всё забирал. Вообще всё было хорошо, была борьба — это важно. Для лидеров в том числе, потому что надо заставлять себя терпеть. В целом все, кто должен был, показывают результат. Бывают какие то досадные мелочи — сегодня, например, мне жалко Никиту Родионова, который сломал палку. Но потом оказалось, что она не сломалась — если бы он знал, то просто побежал бы дальше.