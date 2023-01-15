"Парень, ты лошара": Шемякин пожаловался на разговор с Вяльбе

Российский лыжник Алексей Шемякин резко прокомментировал ситуацию с распределением призовых мест на проходящем в Сыктывкаре Кубке России. Он пояснил, что не согласен с лишением его медали в раздельной гонке свободным стилем на 15 километров, пишет «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что первоначально на табло третье место разделили Шемякин и спортсмен из Коми Илья Порошкин. Было объявлено о вручении двух бронзовых медалей. На фоне этого перед награждением после дозамеров бронзу отдали Порошкину.
Шемякин пояснил, что был шокирован решением судей и пошел разбираться в причинах такого распределения призовых мест.
По его словам, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, к которой он обратился за разъяснениями, сухо ответила ему и пошла поздравлять лыжника Андрея Мельниченко.
«Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать», - эмоционально заметил Шемякин.
По его оценке, в федерации считают членов сборной семьей, а к остальным спортсменам относятся без должного внимания и уважения.
Елена Вяльбе, в свою очередь, пояснила, что по официальным данным Шемякин отстал на какие-то десятые доли секунды от Ильи Порошкина. Она добавила, что отраженный на табло результат являлся предварительным, он был получен на основе данных с чипа.