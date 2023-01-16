Коростелев объяснил сход с дистанции в скиатлоне в Сыктывкаре

Лыжник Савелий Коростелев в интервью «Матч ТВ» рассказал, по какой причине сошел с дистанции в скиатлоне на 30 километров на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Этап Кубка России в Сыктывкаре прошел с 12 по 15 января. Коростелев в спринте занял четвертое место, в гонке на 15 км свободным стилем — 31 м, а в скиатлоне сошел с дистанции.

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— Многие ожидали, что в спринте в Сыктывкаре тебе удастся запрыгнуть в тройку. Что не получилось?

— Подготовка к этому этапу была смазана, причем у всех — в связи с холодами, — сказал Коростелев «Матч ТВ». — Возможно, ее не хватило, учитывая, что я и перед Красногорском практически не тренировался. Не было возможности из за поездки в Китай. До холодов я успел проделать какую то работу, ну и был один день между этими морозными днями.

А так, грубо говоря, я приехал вообще более чем за неделю до гонок. Но последние четыре дня перед стартами вышли смазанными, потому что были большие холода. В итоге за это время удалось всего три часа покататься суммарно. Не было тонуса.

Неприятно получилось. Я старался по максимуму, одевался тепло, но выходишь на улицу — дует ветер, замерзаешь. Основная задача в таких условиях — ничего не обморозить, не заболеть. Всё таки у нас скоро сбор в горах.

— Юрий Бородавко вообще перед этапом говорил, что тренировки в сильный мороз, скорее, не помогают спортсменам.

— Скорее всего, пользы никакой нет. Но от того, что сидишь дома и просто отдыхаешь, пользы еще меньше. Так что надо иногда хотя бы просто выйти покататься и не заболеть. Скоростные упражнения очень тяжело провести, хотя знаю, что ребята их делали.

— Что случилось во время самого финального спринта?

— Меня выкинуло из лыжни. Баланс не перенес на спуске. Так получилось, что меня начало выносить. Если бы не встал, я бы, может быть, вообще улетел. То есть я встал, вернулся в лыжню, поймал баланс, но ребята уже уехали. Я просто не успел догнать их.

— В скиатлоне ты сошел с дистанции. Почему?