Степанова выиграла масс-старт на чемпионате национальной гвардии РФ
Фалеева взяла серебро.
В Сыктывкаре в рамках чемпионата национальной гвардии РФ состоялся женский масс-старт. Лыжницам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.
Лучший результат в масс-старте показала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Серебряная медаль ушла в копилку Анастасии Фалеевой. Третий результат показала Алёна Баранова.
Чемпионаты войск национальной гвардии РФ завершатся 21 января. Всего в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.
В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных лыжных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.