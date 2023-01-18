Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 68.66EUR 74.26
Войти в почту
1 час назад

Степанова выиграла масс-старт на чемпионате национальной гвардии РФ

Betassistиещё 2

Степанова выиграла масс-старт на чемпионате национальной гвардии РФ

Степанова выиграла масс-старт на чемпионате национальной гвардии РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фалеева взяла серебро.

В Сыктывкаре в рамках чемпионата национальной гвардии РФ состоялся женский масс-старт. Лыжницам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.

Лучший результат в масс-старте показала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Серебряная медаль ушла в копилку Анастасии Фалеевой. Третий результат показала Алёна Баранова.

Чемпионаты войск национальной гвардии РФ завершатся 21 января. Всего в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.

В настоящий момент россиянам не разрешают участвовать в международных лыжных соревнованиях из-за отстранения по решению FIS.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители