Степанова выиграла масс-старт на чемпионате национальной гвардии РФ

Фалеева взяла серебро.

В Сыктывкаре в рамках чемпионата национальной гвардии РФ состоялся женский масс-старт. Лыжницам предстояло преодолеть дистанцию в 10 км.

Лучший результат в масс-старте показала олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Серебряная медаль ушла в копилку Анастасии Фалеевой. Третий результат показала Алёна Баранова.

Чемпионаты войск национальной гвардии РФ завершатся 21 января. Всего в соревнованиях примут участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.