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1 час назад

Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо

Чемпионат.comиещё 4

В Ливиньо (Италия) прошёл финал мужского спринта в свободном стиле в рамках восьмого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Вторым финишировал француз Ришар Жув, тройку призёров замкнул Яник Рибли из Швейцарии.

Йоханнес Клебо выиграл коньковый спринт на 8-м этапе Кубка мира в Ливиньо
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лыжные гонки. Кубок мира, 8-й этап, Ливиньо. Спринт, свободный стиль. 1,4 км. Мужчины. Финал

Напомним, российские лыжники полностью пропускают международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны FIS, наложенных в связи с ситуацией на Украине.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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