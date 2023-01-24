Американская горнолыжница установила рекорд по победам на этапах Кубка мира

Американка Микаэла Шиффрин во вторник заняла первое место в гигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском Кронплатце.
Победительница по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 0,61 секунды. Второй стала швейцарка Лара Гут-Бехрами (отставание - 0,45 секунды). Тройку лучших замкнула итальянка Федерика Бриньоне(+1,43).
Для Шиффрин данная победа стала 83-й на этапах Кубка мира во всех дисциплинах, американка установила новый рекорд по этому показателю. Прежней рекордсменкой была олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске американка Линдси Вонн (82).
Шиффрин 27 лет, она является олимпийской чемпионкой в слаломе (2014) и гигантском слаломе (2018), также на ее счету серебряная медаль Олимпиады в комбинации (2018). Американка шесть раз одерживала победу на чемпионатах мира и четыре раза выигрывала общий зачет Кубка мира.