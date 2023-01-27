Шведка Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км в на Кубке мира

В Ле Русе (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.
Лыжные гонки. Кубок мира, Пятый этап. Ле Рус. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Свободный стиль. Женщины
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 24.08,8.
2. Дельфин Клодель (Франция) — отставание 13,4 секунды.
3. Джессика Диггинс (США) +20,5.
4. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) +24,4.
5. Рози Бреннен (США) +40,1.
6. Силье Теодорсен (Норвегия) +41,9.
7. Виктория Карль (Германия) +45,8.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) +45,9.
9. Флора Дольси (Франция) +47,9.
10. Рагниль Хага (Норвегия) +48,4.