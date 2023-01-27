Шведка Андерссон выиграла коньковую разделку на 10 км в на Кубке мира

В Ле Русе (Франция) завершилась женская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победительницей стала чемпионка мира Эбба Андерссон из Швеции.