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1 час назад

РУСАДА пять раз проверило Большунова на допинг в 2022 году, Степанову — трижды

Матч ТВиещё 1

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пять раз был проверен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году.

РУСАДА пять раз проверило Большунова на допинг в 2022 году, Степанову — трижды
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Лыжник Алексей Червоткин был проверен шесть раз, Артем Мальцев и Глеб Ретивых — четырежды, Иван Якимушкин — трижды. Среди лыжниц Наталья Непряева и Мария Истомина по пять раз проходили проверку в прошлом году, Юлия Ступак — четырежды, Вероника Степанова — трижды.

Биатлонист Александр Поварницын был проверен РУСАДА на допинг семь раз, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов — по пять, Антон Бабиков — четыре, Карим Халили — дважды, Александр Логинов — один раз.

У биатлонисток четыре раза проверке подвергалась Лариса Куклина, по шесть раз — Виктория Сливко и Кристина Резцова, по пять раз — Ирина Казакевич и Екатерина Носкова, трижды — Елизавета Каплина, дважды — Анастасия Гореева и Светлана Миронова, один раз — Анастасия Шевченко.

В релизе агентства также сообщалось, что олимпийский чемпион Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА на допинг фигуристами по итогам 2022 года. Кондратюк проходил проверку шесть раз, Трусова — пять.

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