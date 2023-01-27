РУСАДА пять раз проверило Большунова на допинг в 2022 году, Степанову — трижды

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пять раз был проверен Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2022 году.

В релизе агентства также сообщалось, что олимпийский чемпион Марк Кондратюк и серебряный призер Игр Александра Трусова стали самыми проверяемыми РУСАДА на допинг фигуристами по итогам 2022 года. Кондратюк проходил проверку шесть раз, Трусова — пять.