Вяльбе отреагировала на решение не допускать лыжников из РФ на ЧМ

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего. Могло ли что-то поменяться после заявления МОК? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов. Всё абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.