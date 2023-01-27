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1 час назад

Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS не допускать российских лыжников на ЧМ

Чемпионат.com

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишеля Виона о том, что российские лыжники не смогут принять участие на чемпионате мира, который пройдёт в феврале в Планице.

Вяльбе отреагировала на решение не допускать лыжников из РФ на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего. Могло ли что-то поменяться после заявления МОК? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов. Всё абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Лыжный спорт,Илья Никульников,Елена Вяльбе,
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