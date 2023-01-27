«Никаких шансов»: генсек FIS о допуске российских лыжников к ЧМ

В Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) заявили, что у российских лыжников нет шансов принять участие в чемпионате мира по лыжным видам спорта, который состоится в феврале. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на Viaplay.
«Никаких шансов. У нас не запланирована встреча (до старта чемпионата мира. — прим.). Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира. Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — заявил генеральный секретарь FIS Мишель Виона.
Чемпионат мира пройдет с 21 февраля по 5 марта в словенской Планице.
Ранее МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Напомним, решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований было принято весной 2022 года. В октябре это решение было продлено на сезон-2022/23.