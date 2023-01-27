«Никаких шансов»: генсек FIS о допуске российских лыжников к ЧМ

«Никаких шансов. У нас не запланирована встреча (до старта чемпионата мира. — прим.). Никакое решение не может быть принято до чемпионата мира. Мы всегда говорили, что будем следовать рекомендациям МОК. Надеюсь, так и будет, но до весенней встречи FIS у меня не будет никаких комментариев, кроме того, что решение на эту зиму уже было принято», — заявил генеральный секретарь FIS Мишель Виона.