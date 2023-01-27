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1 час назад

Дмитрий Губерниев словами из песни прокомментировал недопуск российских лыжников на ЧМ

Чемпионат.com

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения Международной федерации лыжного спорта не допускать российских спортсменов на ближайший чемпионат мира.

Губерниев словами из песни прокомментировал недопуск российских лыжников на ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как в одной прекрасной песне из «Звезды пленительного счастья»: «Не обещайте деве юной любови вечной на земле». Я по-прежнему считаю, что шансы наших минимальны выступить на двух Олимпиадах — зимней и летней. Конечно, движение какое-то есть, но условия совершенно неприемлемые.

Руководители федераций сейчас немного отрезвляют. И Далин, который сказал, что фиг биатлонистам, а не участие в соревнованиях. То же самое говорит и FIS. Соревнуемся по-прежнему в России и Белорусии», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Лыжный спорт,Егор Кабак,Дмитрий Губерниев,
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