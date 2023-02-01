Якобсен рассказала о реакции в Норвегии на ее поддержку спортсменов из РФ

Председатель комитета спортсменов Норвегии, олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Астрид Якобсен рассказала о реакции людей на то, что она поддержала возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену.
«Ждала, что услышу больше дерьма в свой адрес. Возможно, люди просто были вежливы. Критиковали ли меня в комитете? В любом случае, это было гораздо лучше того, что я читала в СМИ за последнюю неделю. Никто не просил меня покинуть свой пост, хотя я сказала, что все желающие могут сделать это в соответствующей форме», — передает слова Якобсен VG.
Якобсен ранее заявила о том, что в спорте не должно быть места дискриминации по национальному признаку — именно так она оценила отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований. Бывшая спортсменка выступила за возвращение россиян и белорусов на старты.
Напомним, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.
Ранее бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о словах нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о том, что настоящий мужчина должен отсидеть.