Якобсен рассказала о реакции в Норвегии на ее поддержку спортсменов из РФ

«Ждала, что услышу больше дерьма в свой адрес. Возможно, люди просто были вежливы. Критиковали ли меня в комитете? В любом случае, это было гораздо лучше того, что я читала в СМИ за последнюю неделю. Никто не просил меня покинуть свой пост, хотя я сказала, что все желающие могут сделать это в соответствующей форме», — передает слова Якобсен VG.