Расписание 7-го этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

С 3 по 5 февраля в Красногорске состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, пятый — в Красногорске, а шестой — в Сыктывкаре.