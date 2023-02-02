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10 часов назад

Расписание 7-го этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске

Чемпионат.com

С 3 по 5 февраля в Красногорске состоится седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием гонок.

Расписание 7-го этапа Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

3 февраля, пятница

11:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Женщины 10 км Награждение победителей (через 15 минут после финиша последнего участника).

13:00 – Раздельный старт. Классический стиль. Мужчины 15 км Награждение победителей (через 15 минут после финиша последнего участника).

5 февраля, воскресенье

11:00 – Спринт. Свободный стиль. Квалификация женщины, мужчины.

13:00 – Четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. Женщины, мужчины.

14:50 – Награждение победителей.

Напомним, первый и второй этапы проходили в Вершине Тёи, третья часть турнира — в Чусовом, четвёртый этап — в Кирово-Чепецке, пятый — в Красногорске, а шестой — в Сыктывкаре.

Лыжный спорт,
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