Губерниев высказался о критике Якобсен за слова о возможном допуске россиян

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об олимпийская чемпионке, бывшей норвежской лыжнице Астрид Якобсен , являющиеся главой норвежского комитета спортсменов, которую критикуют в родной стране за то, что она заявила, что спортсменов нельзя отстранять по национальному признаку, когда говорила о возможном допуске россиян на международные старты.

«Норвежцы затравили лыжницу Астрид Якобсен после ее слов о российских спортсменах! При этом лучшая гандболистка мира Анна Вяхирева играет за норвежский клуб! И пусть играет, на здоровье! Клуб то тоже лучший в мире! Но тут норвежцы ничего не говорят, наоборот, радуются! Ибо клубу надо чемпионаты выигрывать! А как без россиян

Точно так же и шведы: в лыжах и биатлоне многие против россиян, но, например, в НХЛ все скандинавы даже рот не разевают в сторону Овечкина и других наших хоккеистов! И чехи в НХЛ молчат в тряпочку…Там где бизнес, национальные интересы и бабки — это другое…И без наших лыжников, опять к примеру, норвежцам больше медалей ЧМ достанется», — написал Губерниев в своём телеграмм-канале.