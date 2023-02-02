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5 часов назад

Тихонов поблагодарил норвежскую лыжницу Якобсен за поддержку российских спортсменов

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова главы норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен. Ранее скандинавская чиновница, победитель ОИ-2018 в лыжной эстафете, высказалась за допуск российских спортсменов до международных стартов. Позже Якобсен заявила, что телекомпания NRK неправильно интерпретировала её слова, и подверглась травле в соцсетях.

Тихонов поблагодарил норвежскую лыжницу
Фото: BetassistBetassist

«Политики придушили, они все там словоблуды и предатели, не понимают адский труд и желание людей выступить на Олимпиаде. Якобсен наверняка поддавило правительство Норвегии, но стоит сказать ей спасибо за то, что она хотя бы высказалась. Теперь мы не будем на неё смотреть так косо. А просить прощения ей за свои слова не стоило – скоро весь мир примет возвращение россиян», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Ранее оргкомитет ОИ-2024 заявил, что с уважением отнесётся к позиции МОК по допуску спортсменов из России и Беларуси.

Лыжный спорт,Астрид Якобсен,Александр Тихонов,
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