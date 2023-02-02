Тихонов поблагодарил норвежскую лыжницу

«Политики придушили, они все там словоблуды и предатели, не понимают адский труд и желание людей выступить на Олимпиаде. Якобсен наверняка поддавило правительство Норвегии, но стоит сказать ей спасибо за то, что она хотя бы высказалась. Теперь мы не будем на неё смотреть так косо. А просить прощения ей за свои слова не стоило – скоро весь мир примет возвращение россиян», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».