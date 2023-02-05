Панжинский: американские спонсоры МОК влияют на вопрос допуска россиян

"Если нет письменного требования отказываться от страны и от политики государства, что, в свою очередь, является нарушением закона, а есть только выступление в нейтральном статусе, как это было на последних трех Олимпиадах, то я не вижу в этом проблем, - сказал Панжинский. - Профессиональные спортсмены олимпийского уровня должны соревноваться с лучшими в мире. Лыжный спорт у нас в стране сейчас на высоком уровне, но сколько он еще сумеет его удерживать? Один-два года? Дальше начнет падать, поэтому нам надо возвращаться на международный уровень. Условия могут быть для нас не самыми приятными, будет коробить, что выступаем без флага и гимна, но за неимением другого мы, стиснув зубы, должны будем играть по их правилам".