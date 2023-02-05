Панжинский: американские спонсоры МОК влияют на вопрос допуска россиян

Американские спонсоры Международного олимпийского комитета (МОК) активно влияют на вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал серебряный призер Олимпиады 2010 года лыжник Александр Панжинский.
В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января организация выступила с новой инициативой, предложив возвращать их на международные соревнования в нейтральном статусе при условии, что они не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).
"Если нет письменного требования отказываться от страны и от политики государства, что, в свою очередь, является нарушением закона, а есть только выступление в нейтральном статусе, как это было на последних трех Олимпиадах, то я не вижу в этом проблем, - сказал Панжинский. - Профессиональные спортсмены олимпийского уровня должны соревноваться с лучшими в мире. Лыжный спорт у нас в стране сейчас на высоком уровне, но сколько он еще сумеет его удерживать? Один-два года? Дальше начнет падать, поэтому нам надо возвращаться на международный уровень. Условия могут быть для нас не самыми приятными, будет коробить, что выступаем без флага и гимна, но за неимением другого мы, стиснув зубы, должны будем играть по их правилам".
"К сожалению, МОК - эвент-агентство, которое проплачивается спонсорами, в первую очередь - американскими. Соответственно, кто платит, тот и диктует правила. Пока альтернативы Олимпийским играм нет, нужно и в них участвовать, и создавать альтернативу, если мы не хотим подчиняться. Рубить с плеча и говорить, что без нас мировой спорт загнется, - неправильно, такого не будет, они и без нас проживут. Нам будет хуже в разы, поэтому не стоит отказываться от выдвигаемых условий, если они не противоречат моральным принципам спортсмена, каждый должен его сделать сам", - добавил он.
В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских и белорусских спортсменов принять участие в континентальных соревнованиях, включая предстоящие Азиатские игры в Китае. Это позволит ряду спортсменов выполнить критерии отбора на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ожидается, что система отбора российских и белорусских спортсменов на Игры и критерии их участия в международных соревнованиях будут разработаны к марту. При этом МОК еще не решил вопрос участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже.