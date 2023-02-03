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2 часа назад

Порошкин выиграл гонку классикой с раздельным стартом на этапе Кубка России

Матч ТВиещё 2

Илья Порошкин занял первое место в рамках гонки классическим стилем на 15 км с раздельным стартом на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Красногорске.

Порошкин выиграл гонку классикой с раздельным стартом на этапе Кубка РФ
Фото: матч твматч тв

Лыжник из Республики Коми преодолел дистанцию за 36 минут 17,2 секунды.

Второе и третье места заняли спортсмены из Татарстана Сергей Ардашев (+12,7) и Антон Тимашов (+33,2).

В московских «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Илья Порошкин,
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