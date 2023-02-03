Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова заявила, что российские спортсмены сами решат, где и на какой трассе мира им тренироваться.
В пятницу стало известно, что лыжница Юлия Ступак провела тренировку на трассе Кубка мира в Италии. Это вызвало критику со стороны ряда норвежских спортсменов и члена правления Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Эрика Ресте.
— Говорят, наши норвежские партнеры разнервничались, увидев российскую лыжницу в Тоблахе? Усвойте: не вам, ребята, решать. В большей части Европы россиянам рады, как ждали, так и ждут. А «мы закрываться ни от кого не собираемся», эту цитату я уже приводила. Тренируемся в России? Наш выбор! Есть смысл тренироваться в Италии? Значит, будем тренироваться в Италии. За свои, за призовые от спонсоров, например. Ну ка, отними», — написала Степанова в своем Telegram канале.
Российских лыжников отстранили от соревнований под эгидой FIS из за ситуации на Украине.
В Москве в «Лужниках» 4 и 5 февраля пройдут «Матч ТВ Гонки звезд» с участием лыжников и биатлонистов. 4 февраля в 13:00 по московскому времени начнется лыжная гонка, 5 февраля в 13:00 начнут выступление биатлонисты. Прямые трансляции смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.