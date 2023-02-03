— Говорят, наши норвежские партнеры разнервничались, увидев российскую лыжницу в Тоблахе? Усвойте: не вам, ребята, решать. В большей части Европы россиянам рады, как ждали, так и ждут. А «мы закрываться ни от кого не собираемся», эту цитату я уже приводила. Тренируемся в России? Наш выбор! Есть смысл тренироваться в Италии? Значит, будем тренироваться в Италии. За свои, за призовые от спонсоров, например. Ну ка, отними», — написала Степанова в своем Telegram канале.