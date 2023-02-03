«Это больше не повторится». Директор FIS по кроссу – о тренировках Ступак на трассах КМ

«Я слышал, что там была Юлия Ступак. Не знал, что она была на трассе соревнований в жилете (жилет выступает в роли аккредитации для выхода на трассу – Прим. «Чемпионата»), но мы знаем, откуда она взяла жилет. Мы поговорили с командой и сказали им, что жилет предназначен только для спортсменов, которые будут участвовать в гонке. Это больше не повторится.