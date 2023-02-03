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10 часов назад

В FIS ответили на вопрос о возможности участия Большунова на ЧМ по персональной квоте

Чемпионат.com

Представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) ответили на вопрос о возможности участия трёхкратного олимпийского чемпиона российского лыжника Александра Большунова на грядущем Чемпионате мира по персональной квоте.

В FIS рассказали о возможности участия Большунова на ЧМ по персональной квоте
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы рассмотрим ситуацию со спортсменами, их статус и очки FIS (и места для действующих чемпионов) по окончании сезона. В решении Совета FIS, принятом в октябре, говорится, что спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в соревнованиях под эгидой FIS, и это решение останется неизменным до дальнейшего уведомления от Совета. Надеюсь, это ответит на ваши вопросы», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину в пресс-службе FIS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2023 года пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Лыжный спорт,Александр Большунов,
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