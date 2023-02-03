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10 часов назад

В FIS прокоментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам

Чемпионат.com

Представители Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) прокомментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам на соревнования грядущего Чемпионата мира по лыжным видам спорта.

В FIS прокоментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такова реальность на данный момент. В отношении принятия аккредитации окончательное решение всегда остается за организатором — соответственно, какова их национальные правила. В ситуации с Россией и Белоруссией сейчас в большинстве стран действует очень строгий запрет, именно поэтому у нас не будет ни одного российского журналиста, приехавшего на ЧМ в этом сезоне», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину в пресс-службе FIS.

Напомним, ранее журналистам «Чемпионата» отказали в аккредитации на чемпионат мира — 2023 по лыжным видам спорта, который пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Лыжный спорт,
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