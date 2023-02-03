В FIS прокоментировали отказ в выдаче аккредитации российским журналистам

«Такова реальность на данный момент. В отношении принятия аккредитации окончательное решение всегда остается за организатором — соответственно, какова их национальные правила. В ситуации с Россией и Белоруссией сейчас в большинстве стран действует очень строгий запрет, именно поэтому у нас не будет ни одного российского журналиста, приехавшего на ЧМ в этом сезоне», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину в пресс-службе FIS.