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7 часов назад

«Волков — перспективный лыжник, мы поддерживали его в 2022 году» — Вяльбе

Матч ТВиещё 4

Лыжник сборной Татарстана Сергей Волков считается перспективным спортсменом, заявила «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, приветствовав проявление спортсменом эмоций после гонки.Волков в воскресенье занял третье место в финале гонки свободным стилем на седьмом этапе Кубка России в Красногорске. После финиша он расплакался. Ранее спортсмен был дисквалифицирован за допинг.

«Волков — перспективный лыжник, мы поддерживали его в 2022 году» — Вяльбе
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Сережа — перспективный спортсмен, за которого мы боролись, как говорится. Эмоции — это хорошо. Во время дисквалификации на тему настроя мы с ним не общались, но другими способами его поддерживали.

В целом, очень хорошие гонки, несмотря на то, что нет лидеров. Но ребятам, которые выступали тут, старты пошли только в плюс, — сказала Вяльбе корреспонденту «Матч ТВ».

«Матч ТВ» покажет всероссийские соревнования «Чемпионские высоты» (23 февраля — 5 марта) и Чемпионат России по лыжным гонкам (18–26 марта). Прямую трансляцию смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,Сергей Волков,
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