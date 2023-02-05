«Волков — перспективный лыжник, мы поддерживали его в 2022 году» — Вяльбе

Лыжник сборной Татарстана Сергей Волков считается перспективным спортсменом, заявила «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, приветствовав проявление спортсменом эмоций после гонки.Волков в воскресенье занял третье место в финале гонки свободным стилем на седьмом этапе Кубка России в Красногорске. После финиша он расплакался. Ранее спортсмен был дисквалифицирован за допинг.
— Сережа — перспективный спортсмен, за которого мы боролись, как говорится. Эмоции — это хорошо. Во время дисквалификации на тему настроя мы с ним не общались, но другими способами его поддерживали.
В целом, очень хорошие гонки, несмотря на то, что нет лидеров. Но ребятам, которые выступали тут, старты пошли только в плюс, — сказала Вяльбе корреспонденту «Матч ТВ».
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