«Волков — перспективный лыжник, мы поддерживали его в 2022 году» — Вяльбе

— Сережа — перспективный спортсмен, за которого мы боролись, как говорится. Эмоции — это хорошо. Во время дисквалификации на тему настроя мы с ним не общались, но другими способами его поддерживали.



В целом, очень хорошие гонки, несмотря на то, что нет лидеров. Но ребятам, которые выступали тут, старты пошли только в плюс, — сказала Вяльбе корреспонденту «Матч ТВ».