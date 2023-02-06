«События между Большуновым и Устюговым – чёрный пиар»

«Я стараюсь следить и за Кубком мира, и за Кубком России. В целом я с удовольствием наблюдаю за баталиями на Кубке мира. Там сильнейшие лыжники в отсутствии россиян. Я считаю, что и там, на Кубке мира, у российских болельщиков много любимчиков и много спортсменов, за которых они также болеют. Почему бы не смотреть Кубок мира? Мне очень симпатичны многие спортсмены, да и интриг там не меньше, чем на