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2 часа назад

«Шесть золотых медалей Клебо не увезёт». Российский лыжник дал прогноз на ЧМ-2023

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр Олимпиады 2010 года лыжник Александр Панжинский оценил шансы норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на предстоящем чемпионате мира.

Российский лыжник дал прогноз на ЧМ-2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Заберёт ли Клебо все шесть золотых медалей? У меня большие сомнения по поводу его участия в гонке с раздельного старта. Насколько я понимаю, он не прошёл квалификацию на эту гонку. Поэтому не факт, что он даже будет стартовать во всех шести. Вопрос и по дистанционным гонкам. Спринт, командный спринт и эстафета — там наиболее вероятны его победы, хотя и в спринте есть тоже достойные соперники: Федерико Пеллегрино, Ришар Жув сейчас дал оплеу

На чемпионате мира Клебо доберёт своё – выиграет там, где у него получается лучше всего.

Скиатлон – сложно будет Йоханнесу, но сейчас не видно каких-то сверхсильных дистанционщиков, которые могут выйти вперед и развалить группу. Ийво Нисканен, наверное, не в той форме, а Йоханнес, наоборот, демонстрирует высокие скорости на дистанционных гонках. Думаю, что скиатлон и марафон вполне по силам Клебо. А вот гонка с раздельного старта, даже если он её побежит, – самая сложная для него. Побегут они 15 км с раздельного старта, и в этой гонке у Йоханнеса наименьшие шансы на победу. Но Клебо в этом сезоне стабилен, демонстрирует высокие результаты и на дистанциях. Будет интересно понаблюдать, но мне кажется, что шесть золотых медалей он не увезёт», — сказал Панжинский в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Лыжный спорт,Ийво Нисканен,Йоханнес Клебо,Федерико Пеллегрино,Александр Панжинский,
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