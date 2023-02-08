"Спортсмен что, продаст страну?" - Чепалова о новых предложениях МОК

— Вообще нет. Нужно действовать, как они. Смотришь в книгу — видишь фигу. Это позиция Европы и Запада. Они смотрят и все равно делают свое. Это касается и моей истории — ведь суть так никто и не объяснил, зато лидеров сборной, в том числе Женю Дементьева, убрали. И сразу всем легче жить стало.