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1 час назад

Чепалова об условиях МОК по допуску россиян к международным стартам: «Это бред. Спортсмен что, продаст страну?»

Sports.ru

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова высказалась о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Спортсмен что, продаст страну?" - Чепалова о новых предложениях МОК
Фото: Sports.ruSports.ru

— Наверняка слышали, что МОК собирается вернуть российских спортсменов, но с условием неподдержки СВО, причем будут индивидуальные проверки. Это позитив в нынешних условиях?

— Ну это бред же.

— Но если спортсмен всю жизнь шел к мечте?

— И что он, продаст страну?

— Допустим, он на этой проверке скажет: «Спорт вне политики, просто хочу кататься на лыжах».

— Мне не нравится такая позиция. Понятно, что решение будет приниматься общее, в том числе Еленой Валерьевной (Вяльбе), федерациями. Я всегда ее поддержу, потому что она умные вещи говорит. Но нужно еще будет сто раз подумать перед принятием такого решения.

— Вы в свое время писали письмо Рогге, а Бах оказался не лучше?

— Вообще нет. Нужно действовать, как они. Смотришь в книгу — видишь фигу. Это позиция Европы и Запада. Они смотрят и все равно делают свое. Это касается и моей истории — ведь суть так никто и не объяснил, зато лидеров сборной, в том числе Женю Дементьева, убрали. И сразу всем легче жить стало.

— Норвежцы нас тоже видеть не особо хотят. Хотя им самим та же Вяльбе не раз задавала вопрос насчет противоастматических препаратов.

— Ой, про это я одно могу сказать — давайте сделаем отдельные соревнования для людей, которые принимают такие препараты. Не стоит забирать места у других. Зато они всегда там будут лидерами, все медали заберут, – сказала Чепалова.

Лыжный спорт,Юлия Чепалова,
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