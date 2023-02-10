«Мне даже неловко». Горнолыжник Кроуфорд прокомментировал сенсационную победу на ЧМ

«Честно говоря, я просто не могу в это поверить. Сегодня я проехал лучше всех. Я действительно просто старался иметь одинаково позитивный настрой и хорошую траекторию на протяжении всей трассы. Я не чувствовал, что устал или вышел из ритма. Внизу, где было немного сложнее и круче, мне удалось сохранить тот же темп, что и на вершине. И всё получилось. Победа в гонке вообще была моей мечтой с юных лет. То, что это случилось на чемпионате мира – прост