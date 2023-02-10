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1 час назад

«Лыжню России» в Воронежской области перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

Матч ТВиещё 4

Департамент спорта Воронежской области объявил в социальных сетях о переносе в регионе «Лыжни России».Соревнования, которые были запланированы на 11 февраля, перенесены на 18 февраля.

«Лыжню России» в Воронежской области перенесли из-за нехватки снега
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— В связи с неблагоприятными погодными условиями областная гонка в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Воронежской области переносится с 11 на 18 февраля! — говорится в заявлении департамента.

Также было изменено место проведение массовой гонки. Из спортивного комплекса «Олимпик» соревнования были перенесены на лыжероллерную трассу, расположенную в парке «Лес Победы»

.В субботу, 11 февраля, «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 41 ю всероссийскую массовую гонку «Лыжня России 2023», начало 5 часовой трансляции запланировано на 7:45 по московскому времени.

Репортажи корреспондентов «Матч ТВ» с места событий пройдут в более чем 20 городах, запланированы четыре прямые ТВ трансляции с использованием ПТС канала. Ожидается, что в общей сложности в мероприятии примут участие более 380 тысяч человек.

Лыжный спорт,
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