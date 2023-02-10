Йоханнес Клебо рассказал, почему не хочет видеть свою девушку во время ЧМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не будет общаться со своей девушкой Пернилле Дёсвик во время чемпионата мира в Планице, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. Дёсвик переехала в Канаду в качестве студента по обмену, но приедет в Планицу, чтобы поддержать возлюбленного.

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«Я не думаю, что буду встречаться с ней. Это произойдёт только по окончании чемпионата, так как мне следует быть осторожным, особенно в начал

Она проедет полмира? Думаю, мы сможем видеть друг друга издалека, может быть, иногда с небольшого расстояния. Но она будет ходить на гонки, и я думаю, что она поддержит меня. Будет много людей, которые придут посмотреть, будет здорово», — цитирует Клебо VG.