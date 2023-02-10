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1 час назад

Йоханнес Клебо не будет общаться со своей девушкой во время ЧМ, чтобы не заболеть

Чемпионат.comиещё 1

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что не будет общаться со своей девушкой Пернилле Дёсвик во время чемпионата мира в Планице, чтобы обезопасить себя от возможного заражения. Дёсвик переехала в Канаду в качестве студента по обмену, но приедет в Планицу, чтобы поддержать возлюбленного.

Йоханнес Клебо рассказал, почему не хочет видеть свою девушку во время ЧМ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не думаю, что буду встречаться с ней. Это произойдёт только по окончании чемпионата, так как мне следует быть осторожным, особенно в начал

Она проедет полмира? Думаю, мы сможем видеть друг друга издалека, может быть, иногда с небольшого расстояния. Но она будет ходить на гонки, и я думаю, что она поддержит меня. Будет много людей, которые придут посмотреть, будет здорово», — цитирует Клебо VG.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,
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